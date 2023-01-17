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Дольник Вульф Самойлович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дольник Самуил

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Год рождения взят из наиболее авторитетного источника — записи о бракосочетании в метрической книге Павлограда. Год рождения взят в автобиографии его дочери, Елизаветы Владимировны Дольник — 1878. В... Показать все
Бракосочетание
08.10.1899 ст.

Жена: Дольник Феня Яковлевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Запись о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бэлла Вульфовна

Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна

Рождение ребёнка
19.08.1904

Дочь: Шульц Туба Вульфовна

Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шейна Вульфовна

Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дольник Самуил Вульфович

Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.08.1912

Дочь: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Галина Владимировна

Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна

Смерть
1942
В автобиографии его дочери, Фридман (Дольник) Елизаветы Владимировны, указано, что Вульф погиб от рук ГЕСТАПО в 1942-1943 г. В свидетельских показаниях на сайте Яд Вашем его внучка, Шлангман (Фридма... Показать все
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