Дольник Вульф Самойлович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Дольник Самуил
Мать: не указана
Год рождения взят из наиболее авторитетного источника — записи о бракосочетании в метрической книге Павлограда. Год рождения взят в автобиографии его дочери, Елизаветы Владимировны Дольник — 1878. В... Показать все
Бракосочетание
08.10.1899 ст.
Жена: Дольник Феня Яковлевна
Запись о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бэлла Вульфовна
Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна
Рождение ребёнка
19.08.1904
Дочь: Шульц Туба Вульфовна
Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шейна Вульфовна
Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна
Рождение ребёнка
18.08.1912
Дочь: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)
Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Галина Владимировна
Мать ребёнка: Дольник Феня Яковлевна
Смерть
1942
В автобиографии его дочери, Фридман (Дольник) Елизаветы Владимировны, указано, что Вульф погиб от рук ГЕСТАПО в 1942-1943 г. В свидетельских показаниях на сайте Яд Вашем его внучка, Шлангман (Фридма... Показать все