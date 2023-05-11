Дольник (Браславская) Феня (Фейга Хая) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дольник (Браславская) Феня (Фейга Хая) Яковлевна

Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Браславский Яков Гирш

Мать: не указана

Павлоград, Дніпропетровська область
Год рождения высчитан из сведений в записи о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Бракосочетание
08.10.1899 ст.

Муж: Дольник Вульф Самойлович

Павлоград, Дніпропетровська область
Запись о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бэлла Вульфовна

Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович

Рождение ребёнка
19.08.1904

Дочь: Шульц Туба Вульфовна

Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шейна Вульфовна

Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дольник Самуил Вульфович

Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.08.1912

Дочь: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Галина Владимировна

Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович

Смерть
1937
Год взят из автобиографии дочери, Дольник Елизаветы Владимировны. В свидетельских показаниях на сайте Яд Вашем внучка, Шлангман (Фридман) Вера Борисовна, указала, что Феня погибла в 1939 г.
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