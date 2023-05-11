Дольник (Браславская) Феня (Фейга Хая) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Браславский Яков Гирш
Мать: не указана
Год рождения высчитан из сведений в записи о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Бракосочетание
08.10.1899 ст.
Запись о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бэлла Вульфовна
Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович
Рождение ребёнка
19.08.1904
Дочь: Шульц Туба Вульфовна
Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шейна Вульфовна
Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович
Рождение ребёнка
18.08.1912
Дочь: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)
Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Галина Владимировна
Отец ребёнка: Дольник Вульф Самойлович
Смерть
1937
Год взят из автобиографии дочери, Дольник Елизаветы Владимировны. В свидетельских показаниях на сайте Яд Вашем внучка, Шлангман (Фридман) Вера Борисовна, указала, что Феня погибла в 1939 г.