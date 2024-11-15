город Орехов — Familio

Орехов

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Города
14ОРЕХОВ. Заштатный (Бердянского уезда).При р. Конке.1616411, от уездн. 11675622572131Церквей православных 2. Еврейская молитвенная школа. Почтовая станция. Еженедельные базары. Ярмарок 4. Заводов: салотопенный 1, свечной 1, кожевенных 5, маслобойных 5, ки Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Ореховская волость
169. Город Орехов, бывший государственный, при реке Конке, дворов 512, жителей 3607, волостное правление (уездный город в 116 верстах), 2 школы, почтовая станция, 3 ярмар Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9385Оріхівмістоцентр міської ради, місто районного підпорядкування, центр районур-н Оріхівськийміськрада Оріхівська

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