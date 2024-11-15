- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14ОРЕХОВ. Заштатный (Бердянского уезда).При р. Конке.1616411, от уездн. 11675622572131Церквей православных 2. Еврейская молитвенная школа. Почтовая станция. Еженедельные базары. Ярмарок 4. Заводов: салотопенный 1, свечной 1, кожевенных 5, маслобойных 5, ки Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
169. Город Орехов, бывший государственный, при реке Конке, дворов 512, жителей 3607, волостное правление (уездный город в 116 верстах), 2 школы, почтовая станция, 3 ярмар Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9385Оріхівмістоцентр міської ради, місто районного підпорядкування, центр районур-н Оріхівськийміськрада Оріхівська