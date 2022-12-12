Шульц (Дольник) Туба Вульфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц (Дольник) Туба Вульфовна

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Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

19.08.1904

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1904

Отец: Дольник Вульф Самойлович

Мать: Дольник Феня Яковлевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шульц Борис Михайлович

Отец ребёнка: Шульц Михаил

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Розина Сарита Михайловна

Отец ребёнка: Шульц Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульц Михаил

Смерть
1963
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