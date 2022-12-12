Шульц (Дольник) Туба Вульфовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1904
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1904
Отец: Дольник Вульф Самойлович
Мать: Дольник Феня Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шульц Михаил
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Розина Сарита Михайловна
Отец ребёнка: Шульц Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульц Михаил
Смерть
1963