Шульц Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульц Михаил

Шульц Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шульц Борис Михайлович

Мать ребёнка: Шульц Туба Вульфовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Розина Сарита Михайловна

Мать ребёнка: Шульц Туба Вульфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульц Туба Вульфовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close