город Павлоград, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Павлоград

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Города
6ПАВЛОГРАД. Уездный (с предместьями: Хуторами Лиманским и Коноваловским).При р. Волчьей.157186112237984136Церквей православных 2. Часовня 1. Синагога 1. Молитвенный дом 1. Училищ 3: уездное, приходское и казенное еврейское 1-го разряда. Городская больница. Почтовая станция. Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Павлоградская волость
1. № по учету земель: 1411.Павлоград, сел. об-вобывшие государственные1325362036547274

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3624Павлоградмістоцентр міської ради, центр району, місто обласного підпорядкуванняміська рада Павлоградська

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