Розина (Шульц) Сарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розина (Шульц) Сарита Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Шульц Михаил

Мать: Шульц Туба Вульфовна

Смерть
Неизвестно
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