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Розина (Шульц) Сарита Михайловна
Розина (Шульц) Сарита Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шульц Михаил
Мать
Шульц (Дольник) Туба Вульфовна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Шульц Михаил
Мать:
Шульц Туба Вульфовна
Смерть
Неизвестно
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