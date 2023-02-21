Дольник Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Одесса, Одеська область
Год рождения взят из наиболее авторитетного источника — записи о бракосочетании в метрической книге Павлограда. Год рождения взят в автобиографии его дочери, Елизаветы Владимировны Дольник — 1878. В... Показать все
Смерть
Неизвестно