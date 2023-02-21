Дольник Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дольник Самуил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дольник Вульф Самойлович

Мать ребёнка: не указана

Одесса, Одеська область
Год рождения взят из наиболее авторитетного источника — записи о бракосочетании в метрической книге Павлограда. Год рождения взят в автобиографии его дочери, Елизаветы Владимировны Дольник — 1878. В... Показать все
Смерть
Неизвестно
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