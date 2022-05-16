Фридман (Дольник) Елизавета Владимировна (Вульфовна)
Место рождения
Дата рождения18.08.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1912
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
15.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)
Харьков, Харківська область
Развод
19.01.1938
Рождение ребёнка
11.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)
Рождение ребёнка
15.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)
Рождение ребёнка
30.04.1945
Бракосочетание
29.05.1972
Смерть
Неизвестно