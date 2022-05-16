Фридман (Дольник) Елизавета Владимировна (Вульфовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридман (Дольник) Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Место рождения

Орехов

Дата рождения

18.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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1945 г.р.

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1912

Отец: Дольник Вульф Самойлович

Мать: Дольник (Браславская) Феня (Фейга Хая) Яковлевна

Бракосочетание
1930

Муж: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

Рождение ребёнка
15.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

Харьков, Харківська область
Развод
19.01.1938

Муж: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

Рождение ребёнка
11.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

Рождение ребёнка
15.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
30.04.1945

Сын: Фридман Владимир Борисович

Отец ребёнка: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
29.05.1972

Муж: Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно

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