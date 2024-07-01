Первая Дочь Анна Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Дочь Анна Гордеева

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

06.11.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1800

Отец: Гордей Васильев

Мать: Матрона Харитонова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ФИЛИППИХА ИВ-1800 Анна 3 месяца МК-1800 06.11.1800 Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Харитонова родила дочь Анну которая крещена того же числа Восприемницею была теща дерев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
20.01.1824

Муж: Пётр Павлов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1824 20.01.1824 Кто именно венчаны: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянина Павла Федорова сын Петр холост с девкою Казенной Княжевской волости деревни Филипихи умерш... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1825

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1825 Число рождения: 12.02.1825 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила дочь Евдокию, которая молитвована священником И... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1826

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1826 такой ведомости нет ⛔ МК-1826 Число рождения: 01.10.1826 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила сына Сергия, кото... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1828

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1828 Число рождения: 27.01.1828 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила сына Ивана, которой молитвован священником Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1830

Сын: Двойня Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1830 Никита 2 месяца МК-1830 Число рождения: 17.04.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила близнец... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1830

Сын: Двойня Семен Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1830 Семена нет (уже умер) МК-1830 Число рождения: 17.04.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила б... Показать все
Смерть
Неизвестно

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