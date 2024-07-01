Первая Дочь Анна Гордеева
Место рождения
Дата рождения06.11.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
06.11.1800
Отец: Гордей Васильев
Мать: Матрона Харитонова
ФИЛИППИХА ИВ-1800 Анна 3 месяца МК-1800 06.11.1800 Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Харитонова родила дочь Анну которая крещена того же числа Восприемницею была теща дерев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1824
Муж: Пётр Павлов
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1824 20.01.1824 Кто именно венчаны: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянина Павла Федорова сын Петр холост с девкою Казенной Княжевской волости деревни Филипихи умерш... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1825
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Павлов
МК-1825 Число рождения: 12.02.1825 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила дочь Евдокию, которая молитвована священником И... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1826
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
ИВ-1826 такой ведомости нет ⛔ МК-1826 Число рождения: 01.10.1826 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила сына Сергия, кото... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1828
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
МК-1828 Число рождения: 27.01.1828 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила сына Ивана, которой молитвован священником Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1830
Сын: Двойня Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
ИВ-1830 Никита 2 месяца МК-1830 Число рождения: 17.04.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила близнец... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1830
Сын: Двойня Семен Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
ИВ-1830 Семена нет (уже умер) МК-1830 Число рождения: 17.04.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила б... Показать все
Смерть
Неизвестно