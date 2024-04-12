Двойня Никита Петров
Место рождения
Дата рождения17.04.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.04.1830
Отец: Пётр Павлов
ИВ-1830 Никита 2 месяца МК-1830 Число рождения: 17.04.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила близнец... Показать все
Бракосочетание
03.07.1849
Жена: Александра Филатова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянской сын Никита Петров православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Александра Филатова
ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Агафья 3 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Агафья 6 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Рождение ребёнка
1852
Сын: Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Александра Филатова
ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Дмитрий 2 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Дмитрий 5 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Рождение ребёнка
20.12.1855
Дочь: Евфимия Никитина
Мать ребёнка: Александра Филатова
ИВ-1855 --- МК-1855 20/21.12.1855 Евфимия Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Никита Петров и законная его жена Александра Филатова, оба православного вероисповедания Св... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1857
Дочь: Надежда Никитина
Мать ребёнка: Александра Филатова
МК-1857 11/14.09.1857 Надежда Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Никита Петров и законная его жена Александра Филатова, оба православного вероисповедания Священник Иоа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно