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Александра Филатова

Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Филат Сергеев

Мать: не указана

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БАРАНКОВО ИВ-1842-1749 такой ведомости нет ⛔ МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова кресть... Показать все
Бракосочетание
03.07.1849

Муж: Двойня Никита Петров

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянской сын Никита Петров православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Двойня Никита Петров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Агафья 3 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Агафья 6 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Рождение ребёнка
1852

Сын: Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Двойня Никита Петров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Дмитрий 2 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Дмитрий 5 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Рождение ребёнка
20.12.1855

Дочь: Евфимия Никитина

Отец ребёнка: Двойня Никита Петров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1855 --- МК-1855 20/21.12.1855 Евфимия Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Никита Петров и законная его жена Александра Филатова, оба православного вероисповедания Св... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1857

Дочь: Надежда Никитина

Отец ребёнка: Двойня Никита Петров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1857 11/14.09.1857 Надежда Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Никита Петров и законная его жена Александра Филатова, оба православного вероисповедания Священник Иоа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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