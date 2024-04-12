Евфимия Никитина
Место рождения
Дата рождения20.12.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1855
Отец: Двойня Никита Петров
Мать: Александра Филатова
ИВ-1855 --- МК-1855 20/21.12.1855 Евфимия Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Никита Петров и законная его жена Александра Филатова, оба православного вероисповедания Св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно