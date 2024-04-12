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Евфимия Никитина

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

20.12.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1855

Отец: Двойня Никита Петров

Мать: Александра Филатова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1855 --- МК-1855 20/21.12.1855 Евфимия Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Никита Петров и законная его жена Александра Филатова, оба православного вероисповедания Св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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