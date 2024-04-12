Филат Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилат Сергеев

Филат Сергеев

Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянской сын Никита Петров правосла... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра Филатова

Мать ребёнка: не указана

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БАРАНКОВО ИВ-1842-1749 такой ведомости нет ⛔ МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова кресть... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Филатов

Мать ребёнка: не указана

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель! МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянской сын Никита Петров правосла... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close