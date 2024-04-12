Филат Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянской сын Никита Петров правосла... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Филатова
БАРАНКОВО ИВ-1842-1749 такой ведомости нет ⛔ МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова кресть... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Филатов
Поручитель! МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянской сын Никита Петров правосла... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно