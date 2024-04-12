Иван Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Филатов

Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филат Сергеев

Мать: не указана

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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Место жительства
Неизвестно
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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