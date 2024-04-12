Иван Филатов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филат Сергеев
Поручитель! МК-1849 03.07.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянской сын Никита Петров правосла... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно