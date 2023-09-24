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Гордей Васильев

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой первым браком ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1796

Жена: Матрона Харитонова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой первым браком
Рождение ребёнка
25.06.1797

Сын: Андрей Гордеев

Мать ребёнка: Матрона Харитонова

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
25.08.1797 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрона Харитонова родила сына Андрея. Восприемником был той же деревни священник Матрин Мартинов, который крещен того ж... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1800

Дочь: Первая Дочь Анна Гордеева

Мать ребёнка: Матрона Харитонова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ФИЛИППИХА ИВ-1800 Анна 3 месяца МК-1800 06.11.1800 Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Харитонова родила дочь Анну которая крещена того же числа Восприемницею была теща дерев... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1803

Дочь: Феодосия Гордеева

Мать ребёнка: Матрона Харитонова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1803 Федосьи нет МК-1803 15.05.1803 Той же вотчины и деревни у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Антонова родила дочь Федосью которая крещена того же числа вышеозначенными оной Казанской це... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Гордеева

Мать ребёнка: Матрона Харитонова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 16.09.1806 Бежецкаго уезда Казенной Княжевской волости Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева дочь Параскева полугоду неизвестною болезнию, оная умершая погребена упомянутой Казанской... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Вторая Дочь Анна Гордеева

Мать ребёнка: Матрона Харитонова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1807 ---, МК-1808-1809 такой книги нет ⛔ === ИВ-1807 Анны нет ИВ-1808 Анна 2 ИВ-1809 Анна 1 ИВ-1810 Анна 1 ИВ-1822 Анна же Гордеева 15 Восприемница!!! МК-1855 20/21.12.1855 Евфимия Бежецкаго уез... Показать все
Смерть
Неизвестно

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