Гордей Васильев
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой первым браком ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.05.1796
Жена: Матрона Харитонова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой первым браком
Рождение ребёнка
25.06.1797
Сын: Андрей Гордеев
Мать ребёнка: Матрона Харитонова
25.08.1797 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрона Харитонова родила сына Андрея. Восприемником был той же деревни священник Матрин Мартинов, который крещен того ж... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1800
Дочь: Первая Дочь Анна Гордеева
Мать ребёнка: Матрона Харитонова
ФИЛИППИХА ИВ-1800 Анна 3 месяца МК-1800 06.11.1800 Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Харитонова родила дочь Анну которая крещена того же числа Восприемницею была теща дерев... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1803
Дочь: Феодосия Гордеева
Мать ребёнка: Матрона Харитонова
ИВ-1803 Федосьи нет МК-1803 15.05.1803 Той же вотчины и деревни у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Антонова родила дочь Федосью которая крещена того же числа вышеозначенными оной Казанской це... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Гордеева
Мать ребёнка: Матрона Харитонова
МК-1806 16.09.1806 Бежецкаго уезда Казенной Княжевской волости Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева дочь Параскева полугоду неизвестною болезнию, оная умершая погребена упомянутой Казанской... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Вторая Дочь Анна Гордеева
Мать ребёнка: Матрона Харитонова
МК-1807 ---, МК-1808-1809 такой книги нет ⛔ === ИВ-1807 Анны нет ИВ-1808 Анна 2 ИВ-1809 Анна 1 ИВ-1810 Анна 1 ИВ-1822 Анна же Гордеева 15 Восприемница!!! МК-1855 20/21.12.1855 Евфимия Бежецкаго уез... Показать все
Смерть
Неизвестно