Параскева Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Гордеева

Параскева Гордеева

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

16.09.1806

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
16.09.1806
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 16.09.1806 Бежецкаго уезда Казенной Княжевской волости Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева дочь Параскева полугоду неизвестною болезнию, оная умершая погребена упомянутой Казанской... Показать все
Рождение
1806

Отец: Гордей Васильев

Мать: Матрона Харитонова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 16.09.1806 Бежецкаго уезда Казенной Княжевской волости Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева дочь Параскева полугоду неизвестною болезнию, оная умершая погребена упомянутой Казанской... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close