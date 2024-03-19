Параскева Гордеева
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти16.09.1806
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
16.09.1806
МК-1806 16.09.1806 Бежецкаго уезда Казенной Княжевской волости Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева дочь Параскева полугоду неизвестною болезнию, оная умершая погребена упомянутой Казанской... Показать все
Рождение
1806
Отец: Гордей Васильев
Мать: Матрона Харитонова
МК-1806 16.09.1806 Бежецкаго уезда Казенной Княжевской волости Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева дочь Параскева полугоду неизвестною болезнию, оная умершая погребена упомянутой Казанской... Показать все
Место жительства
Неизвестно