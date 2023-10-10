Матрона Харитонова
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1780
Отец: Харитон
Мать: Параскева Иванова
ДМИТРОКОВО МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой пер... Показать все
Бракосочетание
25.05.1796
Муж: Гордей Васильев
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой первым браком
Рождение ребёнка
25.06.1797
Сын: Андрей Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Васильев
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
25.08.1797 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрона Харитонова родила сына Андрея. Восприемником был той же деревни священник Матрин Мартинов, который крещен того ж... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1800
Дочь: Первая Дочь Анна Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Васильев
ФИЛИППИХА ИВ-1800 Анна 3 месяца МК-1800 06.11.1800 Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Харитонова родила дочь Анну которая крещена того же числа Восприемницею была теща дерев... Показать все
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Васильев
МК-1802-1804 такой книги нет ⛔ === ИВ-1803 Федосьи нет ИВ-1804 Федосья 1 ИВ-1805 Федосья 2 ИВ-1807 Федосья 3 ИВ-1810 Федосья 7 ИВ-1822 Федосья Гордеева 18
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Вторая Дочь Анна Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Васильев
МК-1807 ---, МК-1808-1809 такой книги нет ⛔ === ИВ-1807 Анны нет ИВ-1808 Анна 2 ИВ-1809 Анна 1 ИВ-1810 Анна 1 ИВ-1822 Анна же Гордеева 15 Восприемница!!! МК-1855 20/21.12.1855 Евфимия Бежецкаго уез... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно