Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемница!!! МК-1800 06.11.1800 Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Харитонова родила дочь Анну которая крещена того же числа Восприемницею была теща деревни Митрокова крес... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрона Харитонова
Отец ребёнка: Харитон
ДМИТРОКОВО МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой пер... Показать все
Место жительства
Неизвестно