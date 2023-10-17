Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемница!!! МК-1800 06.11.1800 Деревни Филипихи у крестьянина Гордея Васильева жена Матрена Харитонова родила дочь Анну которая крещена того же числа Восприемницею была теща деревни Митрокова крес... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрона Харитонова

Отец ребёнка: Харитон

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ДМИТРОКОВО МК-1796 25.05.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Филипихи крестьянской сын Гордий Васильев с девкой той же вотчины деревни Дмитрокова крестьянской дочерью Матроной Харитоновой пер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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