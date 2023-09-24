Иван Петров
Место рождения
Дата рождения27.01.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.01.1828
Отец: Пётр Павлов
МК-1828 Число рождения: 27.01.1828 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила сына Ивана, которой молитвован священником Иоан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.05.1856
Жена: Мария Евдокимова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1856 21.05.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова умершаго крестьянина Петра Павлова сын Иван правосл... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1857
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
МК-1857 17/19.12.1857 Анастасия Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иван Петров и законная его жена Марья Евдокимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн М... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1859
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
МК-1859 22/24.01.1859 Мария Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иван Петров и законная его жена Марья Евдокимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартин... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1861
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
МК-1861 23/25.02.1861 Евдокия Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Иван Петров и законная его жена Марья Евдокимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек Никол... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1863
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
МК-1859 22/25.08.1859 Наталья Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Иван Петров и законная его жена Марья Евдокимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Иоаннов Пылаев Поно... Показать все
Смерть
Неизвестно