Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения17.12.1857
Дата смерти24.02.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1857
Отец: Иван Петров
Мать: Мария Евдокимова
МК-1857 17/19.12.1857 Анастасия Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иван Петров и законная его жена Марья Евдокимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн М... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1858
МК-1858 24/26.02.1858 Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Ивана Петрова дочь Анастасия Священник Иоанн Пылаев Дьячек Иван Меркурьев Щепин Пономарь Николай Андреев Лавров Лета умершаг... Показать все