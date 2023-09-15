Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Иванова

Анастасия Иванова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

17.12.1857

Дата смерти

24.02.1858

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1857

Отец: Иван Петров

Мать: Мария Евдокимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1857 17/19.12.1857 Анастасия Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иван Петров и законная его жена Марья Евдокимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн М... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
24.02.1858
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1858 24/26.02.1858 Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Ивана Петрова дочь Анастасия Священник Иоанн Пылаев Дьячек Иван Меркурьев Щепин Пономарь Николай Андреев Лавров Лета умершаг... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close