Двойня Семен Петров
Место рождения
Дата рождения17.04.1830
Дата смерти16.05.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1830
Отец: Пётр Павлов
ИВ-1830 Семена нет (уже умер) МК-1830 Число рождения: 17.04.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1830
МК-1830 Число умертвщления: 16.05.1830 Кто именно умерли: Того же уезда Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова сын Семен, оной умерший погребен священником Иоанном Мар... Показать все