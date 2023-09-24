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Двойня Семен Петров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

17.04.1830

Дата смерти

16.05.1830

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1830

Отец: Пётр Павлов

Мать: Первая Дочь Анна Гордеева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1830 Семена нет (уже умер) МК-1830 Число рождения: 17.04.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
16.05.1830
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1830 Число умертвщления: 16.05.1830 Кто именно умерли: Того же уезда Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова сын Семен, оной умерший погребен священником Иоанном Мар... Показать все

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