Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения12.02.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1825
Отец: Пётр Павлов
МК-1825 Число рождения: 12.02.1825 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила дочь Евдокию, которая молитвована священником И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно