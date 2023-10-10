Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петрова

Евдокия Петрова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

12.02.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1825

Отец: Пётр Павлов

Мать: Первая Дочь Анна Гордеева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1825 Число рождения: 12.02.1825 У кого кто родился: Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Петра Павлова жена Анна Гордеева родила дочь Евдокию, которая молитвована священником И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close