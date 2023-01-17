Розен (Котова) Геся Абрамовна
Место рождения
Дата рождения07.10.1905
Дата смерти26.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905
Отец: Котов Абрам
Мать: Котова Буня Моисеевна
Рождение ребёнка
04.07.1927
Отец ребёнка: Розен Павел Ильич
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Фёдорова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Розен Павел Ильич
Рождение ребёнка
06.06.1938
Отец ребёнка: Розен Павел Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розен Павел Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1989