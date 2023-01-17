Розен (Котова) Геся Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розен (Котова) Геся Абрамовна

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

07.10.1905

Дата смерти

26.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905

Отец: Котов Абрам

Мать: Котова Буня Моисеевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.07.1927

Сын: Розен Георгий Павлович

Отец ребёнка: Розен Павел Ильич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Фёдорова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Розен Павел Ильич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
06.06.1938

Сын: Розен Владислав Павлович

Отец ребёнка: Розен Павел Ильич

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розен Павел Ильич

Одесса, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
26.08.1989
Калуга, город Калуга, Калужская область
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