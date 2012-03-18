Розен Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения04.07.1927
Дата смерти18.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1927
Отец: Розен Павел Ильич
Мать: Розен Геся Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1954
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1962
Жена: Розен Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
24.04.1963
Мать ребёнка: Розен Наталья Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Израиль, Ариэль
Смерть
18.03.2012
Израиль, Ариэль