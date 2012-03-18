Розен Георгий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розен Георгий Павлович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

04.07.1927

Дата смерти

18.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1927

Отец: Розен Павел Ильич

Мать: Розен Геся Абрамовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Розен Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1962

Жена: Розен Наталья Матвеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
24.04.1963

Сын: Розен Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Розен Наталья Матвеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Израиль, Ариэль
Смерть
18.03.2012
Израиль, Ариэль
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