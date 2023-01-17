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Розен Павел Ильич

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Место рождения

Англия, Ливерпуль

Дата рождения

?.05.1905

Дата смерти

19.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1905

Отец: Розен Илья

Мать: ?

Англия, Ливерпуль
Рождение ребёнка
04.07.1927

Сын: Розен Георгий Павлович

Мать ребёнка: Розен Геся Абрамовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Фёдорова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Розен Геся Абрамовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
06.06.1938

Сын: Розен Владислав Павлович

Мать ребёнка: Розен Геся Абрамовна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розен Геся Абрамовна

Одесса, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
19.09.1944
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