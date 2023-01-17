Розен Павел Ильич
Место рожденияАнглия, Ливерпуль
Дата рождения?.05.1905
Дата смерти19.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1905
Отец: Розен Илья
Мать: ?
Англия, Ливерпуль
Рождение ребёнка
04.07.1927
Мать ребёнка: Розен Геся Абрамовна
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Фёдорова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Розен Геся Абрамовна
Рождение ребёнка
06.06.1938
Мать ребёнка: Розен Геся Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розен Геся Абрамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1944