Фёдорова (Розен) Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения14.01.1933
Дата смерти17.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933
Отец: Розен Павел Ильич
Мать: Розен Геся Абрамовна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Фёдоров Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Фёдоров Валентин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Израиль, Ариэль
Смерть
17.11.2016
Израиль, Ариэль