Фёдорова (Розен) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Розен) Людмила Павловна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

14.01.1933

Дата смерти

17.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933

Отец: Розен Павел Ильич

Мать: Розен Геся Абрамовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Фёдоров Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Фёдоров Валентин Дмитриевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Валентин Дмитриевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Израиль, Ариэль
Смерть
17.11.2016
Израиль, Ариэль
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