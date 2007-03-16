Розен Владислав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозен Владислав Павлович

Розен Владислав Павлович

avatar

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

06.06.1938

Дата смерти

16.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938

Отец: Розен Павел Ильич

Мать: Розен Геся Абрамовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Иноземцева Виктория Владиславовна

Мать ребёнка: Конопаткина Татьяна Владимировна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.05.1972

Сын: Розен Михаил Владиславович

Мать ребёнка: Конопаткина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конопаткина Татьяна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
16.03.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close