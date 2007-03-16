Розен Владислав Павлович
Место рождения
Дата рождения06.06.1938
Дата смерти16.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938
Отец: Розен Павел Ильич
Мать: Розен Геся Абрамовна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Иноземцева Виктория Владиславовна
Мать ребёнка: Конопаткина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
25.05.1972
Сын: Розен Михаил Владиславович
Мать ребёнка: Конопаткина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.2007