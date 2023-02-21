Конопаткина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопаткина Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Иноземцева Виктория Владиславовна

Отец ребёнка: Розен Владислав Павлович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.05.1972

Сын: Розен Михаил Владиславович

Отец ребёнка: Розен Владислав Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розен Владислав Павлович

Место жительства
Неизвестно
Израиль, Ариэль
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