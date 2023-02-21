Конопаткина Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Иноземцева Виктория Владиславовна
Отец ребёнка: Розен Владислав Павлович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.05.1972
Сын: Розен Михаил Владиславович
Отец ребёнка: Розен Владислав Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Израиль, Ариэль