Котов Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1905
Дочь: Розен Геся Абрамовна
Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Котов Алтер (Григорий) Абрамович
Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна
Рождение ребёнка
01.03.1908
Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Сарра Абрамовна
Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Буня Моисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942