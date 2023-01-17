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Котов Абрам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1905

Дочь: Розен Геся Абрамовна

Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Котов Алтер (Григорий) Абрамович

Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Котов Исаак Абрамович

Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Сарра Абрамовна

Мать ребёнка: Котова Буня Моисеевна

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Буня Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Кременчуг, Полтавська область
Смерть
1942
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