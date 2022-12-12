Котова Буня Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1905
Дочь: Розен Геся Абрамовна
Отец ребёнка: Котов Абрам
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Котов Алтер (Григорий) Абрамович
Отец ребёнка: Котов Абрам
Рождение ребёнка
01.03.1908
Отец ребёнка: Котов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Сарра Абрамовна
Отец ребёнка: Котов Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Абрам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1970
Калуга, город Калуга, Калужская область