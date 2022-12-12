Котова (Котова) Сарра Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Котова) Сарра Абрамовна

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Абрам

Мать: Котова Буня Моисеевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.10.1935

Дочь: Френкель Валентина Генриховна

Отец ребёнка: Генрих

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
23.05.1938

Дочь: Кравец Лидия Генриховна

Отец ребёнка: Генрих

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генрих

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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