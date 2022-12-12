Котова (Котова) Сарра Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Абрам
Мать: Котова Буня Моисеевна
Рождение ребёнка
23.10.1935
Дочь: Френкель Валентина Генриховна
Отец ребёнка: Генрих
Рождение ребёнка
23.05.1938
Дочь: Кравец Лидия Генриховна
Отец ребёнка: Генрих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генрих
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно