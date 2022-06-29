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Генрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова (Котова) Сарра Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
23.10.1935

Дочь: Френкель (Котова) Валентина Генриховна

Мать ребёнка: Котова (Котова) Сарра Абрамовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
23.05.1938

Дочь: Кравец (Котова) Лидия Генриховна

Мать ребёнка: Котова (Котова) Сарра Абрамовна

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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