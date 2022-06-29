Генрих
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1935
Дочь: Френкель (Котова) Валентина Генриховна
Мать ребёнка: Котова (Котова) Сарра Абрамовна
Рождение ребёнка
23.05.1938
Дочь: Кравец (Котова) Лидия Генриховна
Мать ребёнка: Котова (Котова) Сарра Абрамовна
Смерть
Неизвестно