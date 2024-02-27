Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1860
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Жена: Флеер Бейла Лейзоровна
Сын: Флеер Гершен Моисеевич (Мовшевич)
Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоровна
Дочь: Маланина Нина (Сара) Дмитриевна (Моисеевна)
Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоровна
Сын: Флеер Лейб Моисеевич (Мовшевич)
Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоровна
Жена: Флеер Вера Иосифовна
Дочь: Любовь Моисеевна
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Сын: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Дочь: Раиса (Рахиль) Моисеевна (Мовшевна)
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Сын: Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич)
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Сын: Флеер Александр (Исай) Моисеевич (Мовшевич)
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Дочь: Лидия Моисеевна
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Дочь: Осинцева Любовь Моисеевна
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Дочь: Маланина Зоя Моисеевна
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна