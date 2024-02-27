Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1860

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

До 1834 г.р.

Мать

Вычислено 1832 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1860

Отец: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Мать: Флеер Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)

В фотоальбоме Виктора Маланина (правнука Моисея Федоровича) указана дата рождения Февраль 1858 г. А в записи о браке от 3.12.1897 г. указан возраст 37 лет, откуда получается 1860 г. рождения. На наш в... Показать все
Бракосочетание
Около 1883

Жена: Флеер Бейла Лейзоровна

Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.

Сын: Флеер Гершен Моисеевич (Мовшевич)

Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоровна

Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.

Дочь: Маланина Нина (Сара) Дмитриевна (Моисеевна)

Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоровна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1894 ст.

Сын: Флеер Лейб Моисеевич (Мовшевич)

Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоровна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Бракосочетание
03.12.1897 ст.

Жена: Флеер Вера Иосифовна

ГАКО Кемерово - Государственный архив Кузбасса | Фонд Д60, Опись 4, Дело 2А - Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти еврейской синагоги г. Мариинска 1896-1902. Л. 85об
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.

Дочь: Любовь Моисеевна

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1900 ст.

Сын: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Раиса (Рахиль) Моисеевна (Мовшевна)

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
10.02.1904 ст.

Сын: Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич)

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1906

Сын: Флеер Александр (Исай) Моисеевич (Мовшевич)

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО Кемерово - Государственный архив Кузбасса | Фонд Д60, Опись 4, Дело 325 - Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти еврейской синагоги г. Мариинска за 1906 г. Л. 3об
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лидия Моисеевна

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Осинцева Любовь Моисеевна

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маланина Зоя Моисеевна

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Флеер Леонид Моисеевич

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Флеер Леонтий Моисеевич

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Смерть
1941
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