Флеер (Кофман) Вера (Двойра) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Флеер) Любовь Моисеевна
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Сын: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Сын: Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Сын: Флеер Александр (Исай) Моисеевич (Мовшевич)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Дочь: (Флеер) Лидия Моисеевна
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Дочь: Осинцева (Флеер) Любовь Моисеевна
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Дочь: Маланина (Флеер) Зоя Моисеевна
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)