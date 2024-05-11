Флеер (Кофман) Вера (Двойра) Иосифовна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер (Кофман) Вера (Двойра) Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.12.1897 ст.

Муж: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

ГАКО Кемерово - Государственный архив Кузбасса | Фонд Д60, Опись 4, Дело 2А - Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти еврейской синагоги г. Мариинска 1896-1902. Л. 85об
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.

Дочь: (Флеер) Любовь Моисеевна

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1900 ст.

Сын: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Флеер) Раиса (Рахиль) Моисеевна (Мовшевна)

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Рождение ребёнка
10.02.1904 ст.

Сын: Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич)

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1906

Сын: Флеер Александр (Исай) Моисеевич (Мовшевич)

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО Кемерово - Государственный архив Кузбасса | Фонд Д60, Опись 4, Дело 325 - Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти еврейской синагоги г. Мариинска за 1906 г. Л. 3об
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Флеер) Лидия Моисеевна

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Осинцева (Флеер) Любовь Моисеевна

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маланина (Флеер) Зоя Моисеевна

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Рождение ребёнка
1917

Сын: Флеер Леонид Моисеевич

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Рождение ребёнка
1919

Сын: Флеер Леонтий Моисеевич

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Смерть
Неизвестно

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