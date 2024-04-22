Флеер Александр (Исай) Моисеевич (Мовшевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер Александр (Исай) Моисеевич (Мовшевич)

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Место рождения

Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Вера Иосифовна

Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО Кемерово - Государственный архив Кузбасса | Фонд Д60, Опись 4, Дело 325 - Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти еврейской синагоги г. Мариинска за 1906 г. Л. 3об
Смерть
1990
Дата смерти указана в дереве правнука Александра Моисеевича Руслана Агаева.
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