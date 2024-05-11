Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич) 10.02.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1904 ст.

Отец: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Кофман) Вера (Двойра) Иосифовна

ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флеер (Шарупич) Зинаида Григорьевна

Обрезание
23.01.1905 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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