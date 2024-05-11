Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1904 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Обрезание
23.01.1905 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно