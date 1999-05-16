Флеер (Шарупич) Зинаида Григорьевна
Место рождениясело Ольгинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения13.01.1911
Дата смерти16.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911
село Ольгинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 308 - Метрическая книга Ольгинской церкви Уярского района. Лист 50об-51
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель.
Смерть
16.05.1999
г. Уяр, Красноярский край, Российская Федерация
Причина смерти: Гипертоническая болезнь