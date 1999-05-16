Флеер (Шарупич) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер (Шарупич) Зинаида Григорьевна

Место рождения

село Ольгинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.01.1911

Дата смерти

16.05.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ольгинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 308 - Метрическая книга Ольгинской церкви Уярского района. Лист 50об-51
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флеер Борис Моисеевич (Мовшевич)

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель.
Смерть
16.05.1999
г. Уяр, Красноярский край, Российская Федерация
Причина смерти: Гипертоническая болезнь
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