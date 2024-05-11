Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич) 28.11.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

28.11.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1900 ст.

Отец: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Кофман) Вера (Двойра) Иосифовна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Бракосочетание
1923

Жена: Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Флеер Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.04.1926

Сын: Флеер Павел Федорович

Мать ребёнка: Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.10.1927

Сын: Флеер Владимир Федорович

Мать ребёнка: Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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