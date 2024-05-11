Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)
Место рождения
Дата рождения28.11.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1900 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
01.05.1924
Мать ребёнка: Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.04.1926
Мать ребёнка: Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.10.1927
Мать ребёнка: Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно