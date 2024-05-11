Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
01.05.1924
Отец ребёнка: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)
Рождение ребёнка
23.04.1926
Отец ребёнка: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)
Рождение ребёнка
?.10.1927
Отец ребёнка: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)
Смерть
Неизвестно