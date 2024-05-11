Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФлеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна

Флеер (Неупокоева) Агриппина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1923

Муж: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)

Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Флеер Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)

Рождение ребёнка
23.04.1926

Сын: Флеер Павел Федорович

Отец ребёнка: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)

Рождение ребёнка
?.10.1927

Сын: Флеер Владимир Федорович

Отец ребёнка: Флеер Федор Моисеевич (Мовшевич)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.