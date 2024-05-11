Флеер Бейла Лейзоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Бейла Лейзоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1883

Муж: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.

Сын: Флеер Гершен Моисеевич (Мовшевич)

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.

Дочь: Маланина (Флеер) Нина (Сара) Дмитриевна (Моисеевна)

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1894 ст.

Сын: Флеер Лейб Моисеевич (Мовшевич)

Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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