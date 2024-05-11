Флеер Бейла Лейзоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.
Сын: Флеер Гершен Моисеевич (Мовшевич)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.
Дочь: Маланина (Флеер) Нина (Сара) Дмитриевна (Моисеевна)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1894 ст.
Сын: Флеер Лейб Моисеевич (Мовшевич)
Отец ребёнка: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно