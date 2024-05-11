Маланина (Флеер) Нина (Сара) Дмитриевна (Моисеевна)
Место рождения
Дата рождения14.01.1890 ст.
Дата смерти17.05.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маланин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.12.1915 ст.
Свято-Троицкая церковь, г. Иркутск, Иркутская губерния, Российская империя
При крещении получила также отчество «Дмитриевна», очевидно в честь крестного отца. | ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 12, Дело 63: Метрическая книга Иркутской Троицкой... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1923
Дочь: (Маланина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Маланин Иван Иванович
Смерть
17.05.1980
Дата смерти взята с сайта кладбищ Новосибирска.
Похороны
После 17.05.1980
Заельцовское кладбище, г. Новосибирск, Союз Советских Социалистических Республик
Похоронена рядом с мужем И.И. Маланиным.