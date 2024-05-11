Маланина (Флеер) Нина (Сара) Дмитриевна (Моисеевна) 14.01.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Маланина (Флеер) Нина (Сара) Дмитриевна (Моисеевна)

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

14.01.1890 ст.

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890 ст.

Отец: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Бейла Лейзоровна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маланин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маланин Иван Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Крещение
22.12.1915 ст.
Свято-Троицкая церковь, г. Иркутск, Иркутская губерния, Российская империя
При крещении получила также отчество «Дмитриевна», очевидно в честь крестного отца. | ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 12, Дело 63: Метрическая книга Иркутской Троицкой... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1923

Дочь: (Маланина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Маланин Иван Иванович

Смерть
17.05.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата смерти взята с сайта кладбищ Новосибирска.
Похороны
После 17.05.1980
Заельцовское кладбище, г. Новосибирск, Союз Советских Социалистических Республик
Похоронена рядом с мужем И.И. Маланиным.

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