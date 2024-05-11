Флеер Гершен Моисеевич (Мовшевич) 15.06.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Гершен Моисеевич (Мовшевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1885 ст.

Отец: Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Бейла Лейзоровна

Обрезание
01.02.1887 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Обрезание произошло через 1,5 года после рождения. Возможно, это связано со службой Мовше Фишелевича в армии, а там, где он служил синагоги не было. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской област... Показать все
Смерть
Неизвестно

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