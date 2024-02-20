Золото Феофан Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Золото Дмитрий Феофанович
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Жена: Золото Феодора Семеновна
Сын: Золото Алексей Феофанович
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Сын: Золото Василий Феофанович
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Дочь: Тышлек Гагуц Анастасия Феофановна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Дочь: Вера Феофановна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Дочь: Мария Феофановна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Сын: Золото Николай Феофанович
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Дочь: Любовь Феофановна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Дочь: Елена Феофановна
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна