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Золото Феофан Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
11.10.1885

Сын: Золото Дмитрий Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-193,зап.-32,ГАДЮ,Ф - 426-2-4 кадр-194
Бракосочетание
До 1885

Жена: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.03.1887

Сын: Золото Алексей Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-52,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр 53
Рождение ребёнка
12.05.1889

Сын: Золото Василий Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-8,зап-19,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-9.
Рождение ребёнка
12.09.1891

Дочь: Тышлек Гагуц Анастасия Феофановна

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист=103,зап.-32,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-108.
Рождение ребёнка
18.08.1893

Сын: Золото Симеон Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-211,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-210
Рождение ребёнка
18.08.1895

Дочь: Вера Феофановна

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-75,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-76
Рождение ребёнка
20.11.1897

Дочь: Мария Феофановна

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-25,зап.-76,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-26
Рождение ребёнка
30.08.1899

Сын: Золото Иван Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126.
Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Золото Николай Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-197,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-203
Рождение ребёнка
14.03.1903

Дочь: Любовь Феофановна

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-152,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-152
Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Золото Михаил Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лис-91,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-92
Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Золото Андрей Феофанович

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-42.
Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Елена Феофановна

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к 1911г.лист-78,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-288
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Золото Феодора Семеновна

Смерть
Неизвестно
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