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Золото Симеон Феофанович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

18.08.1893

Дата смерти

07.03.1895

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1893

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-211,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-210
Крещение
21.08.1893
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-210,м/к-1893г.лист-211,зап.-58. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Василий Петрович Илифиди и Феодора Александровна Золото
Похороны
07.03.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
07.03.1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1895,лист-99 Зап-6,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-100
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