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(Золото) Вера Феофановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

18.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-75,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-76
Крещение
19.08.1895
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-76,м/к-1895г.лист-75,зап.-48 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Василий Петрович Илиджан и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно
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