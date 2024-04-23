Золото Иван Феофанович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения30.08.1899
Дата смерти06.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.08.1899
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126.
Крещение
31.08.1899
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126,м/к-1899г.лист-122,зап.56 | Восприемники: Новокаракубские посеояне:Савва Сарбаш,его сын-Михамл и жена- София Сесеновна
Смерть
06.01.1900
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-210,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-216
Похороны
07.01.1900
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /