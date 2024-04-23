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Золото Иван Феофанович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

30.08.1899

Дата смерти

06.01.1900

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126.
Крещение
31.08.1899
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126,м/к-1899г.лист-122,зап.56 | Восприемники: Новокаракубские посеояне:Савва Сарбаш,его сын-Михамл и жена- София Сесеновна
Смерть
06.01.1900
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-210,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-216
Похороны
07.01.1900
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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