Золото Андрей Феофанович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-42.
Смерть
Неизвестно