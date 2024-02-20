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(Золото) Мария Феофановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

20.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1897

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-25,зап.-76,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-26
Крещение
21.11.1897
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-26,м/к-1897г.лист-25,зап.-76. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Иван Саввич Сарбаш и София Семеновна Сарбаш
Смерть
Неизвестно
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