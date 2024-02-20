Золото Николай Феофанович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения08.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1900
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-197,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-203
Крещение
09.12.1900
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-203,м/к-1900г.лист-197,зап.-91 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Иван Саввич Сарбаш и жена его София Семеновна Сарбаш
Смерть
Неизвестно